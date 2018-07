Sinsheim. (pol/rl) Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26./27. Juni, ließen unbekannte Täter einen Tresor samt Inhalt mitgehen. Die Einbrecher hebelten zwischen 0 und 4.30 Uhr die Glaseingangstür einer Bäckerei in der Steinsfurter Straße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. In einem Nebenraum rissen sie den in der Wand verschraubten Tresor heraus und nahmen ihn mit. Im Tresor waren mehr als 700 Euro Bargeld deponiert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.