Sinsheim. (pol/mare) Auf fest installierte Geschwindigkeitsmessanlagen haben es Unbekannte in Sinsheim abgesehen. Zwischen dem 3. und dem 19. April beschädigten die Täter gleich drei Anlagen.

An den "Blitzsäulen" in der Hauptstraße (Bundesstraße B 39), in der Kaiserstraße

(Landesstraße L 550) und in der Karlsruher Straße (Bundesstraße B 292) wurden jeweils die Kunststoffscheiben zertrümmert. Die Messelektronik der Säulen blieb unbeschädigt. Der Sachschaden wird auf jeweils rund 1500 Euro bis 3000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die gehen insbesondere darum, ob ein Tatzusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich mit beim Polizeirevier unter Telefon 0 72 61 / 69 00 zu melden.