Vermutlich eine Frau hob mit einer gestohlenen Scheckkarte einen hohen Geldbetrag in einer Steinsfurter Sparkasse ab. Fotos: Polizei

Sinsheim-Steinsfurt. Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten der Sparkasse in Steinsfurt fahndet die Polizei nach einer Scheckkartenbetrügerin. Die mutmaßliche Täterin hatte dort laut Polizei am Sonntag, 24. November, kurz vor 15 Uhr, per Scheckkarte mehrfach Geld abgehoben.

Zuvor hatte sie die Lederhandtasche aus dem Mercedes einer 57-Jährigen gestohlen und dazu die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Der Mercedes stand zwischen 14.30 und 15.30 Uhr auf einem Waldparkplatz an der Zufahrt zum Schloss Neuhaus auf der Gemarkung Sinsheim-Ehrstädt. In der Handtasche befanden sich neben zwei Scheckkarten auch Ausweise, mehrere Schlüssel, ein Führerschein und ein geringer Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf weit mehr als 3000 Euro.

Die Polizei vermutet, dass es sich um eine Täterin handelt. Sie hatte eine schlanke Statur trug eine helle Jeans und eine längere Winterjacke mit Kapuze und hellem Fellbesatz, dunkle Mütze und Brille. Zeugen, die Hinweise zur Tat und der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (pol/rl)