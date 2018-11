Sinsheim. (pol/sfa) Ein Sattelzug hat an der Einmündung der Landesstraße 592 zur Autobahn-Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt am Freitagmittag einen Teil seiner Ladung verloren. Beim Abbiegen in Richtung Reihen löste sich auf dem Auflieger um kurz vor 13 Uhr eine sechs Tonnen schwere Kiste. Diese durchschlug die Ladebordwand und landete in einem Acker.

Die Polizei geht davon aus, dass die Ladung schlecht gesichert war. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten waren noch am Nachmittag in vollem Gang.