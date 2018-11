Sinsheim. (pol/rl) Offenbar aufgrund eines Fahrfehlers verlor in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr ein 18-jähriger Renault-Twingo-Fahrer bei seiner Fahrt auf der L 550 von Weiler in Richtung Sinsheim am Ende einer langgezogenen Kurve die Kontrolle und geriet in den Grünstreifen. Mit der Front krachte das Auto gegen die Böschung, wurde hochgehebelt und landete nach einer halben Drehung schließlich auf dem Dach.

Der Fahrer wie auch sein 20-jähriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem Wrack befreien und die Polizei verständigen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Renault entzstand 1000 Euro Schaden.