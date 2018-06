Sinsheim. (pol/nb) Wie berichtet kam es am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr zu einem Raub in der Sinsheimer Innenstadt. Mit mehreren Streifenbesatzungen fahndete die Polizei nach einem Mann, der den 32-Jährigen im Duttengässchen/Bahnunterführung überfallen und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Geldbeutels und Handys erzwungen hatte. Anschließend soll der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen führten daraufhin Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Im Verlauf von vielfältigen Recherchen, Anhörungen und weiteren Tatortbesichtigungen ergaben sich erste Zweifel an dem geschilderten Sachverhalt. Nach Nachvernehmungen des vermeintlichen Opfers räumte dieses dann schließlich am Mittwoch ein, den Raub vorgetäuscht zu haben. Angaben zum Motiv machte der 32-Jährige aus Reichartshausen bislang nicht.