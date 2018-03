Sinsheim. (pol/rl) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Überfalls in der Neulandstraße, der in der Nacht von Freitag auf Samstag, 5./6. September, stattfand. Ein Mann überfiel dort eine 28-jährige Frau, die zu Fuß in Richtung Steinsfurt unterwegs war. Dabei erbeutete er ihre Umhängetasche.

Der Kriminalpolizei zufolge fuhr die 28-Jährige vor der Tat mit dem Zug vom Hauptbahnhof Heidelberg nach Sinsheim, wo sie gegen 23.55 Uhr ankam. Mit ihr stiegen fünf oder sechs weitere Personen aus. Zwei junge Frauen, die zuvor ebenfalls im Zug waren, gingen bis kurz vor der Diskothek "Kinki" hinter ihr her und bogen dann in Richtung Penny-Markt ab. Ab da bemerkte die Geschädigte, dass sie von dem späteren Täter verfolgt wurde. Möglicherweise haben die beiden jungen Frauen den Räuber gesehen.

Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß sein und trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine Jeans. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Nach der Tat flüchtete der Mann in Richtung Stadtgebiet. Möglicherweise zog er am Parkplatz der Diskothek seinen Pullover aus und warf ihn weg.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-5555 zu melden. Die Polizei sucht insbesondere die beiden jungen Frauen, die den Täter möglicherweise gesehen haben.