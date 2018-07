Sinsheim. Bestohlen und bedroht wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 49-jähriger Kurierfahrer in der Bahnhofstraße. Er hatte um 2:15 Uhr aus seinem Mercedes Sprinter Zeitungen ausgeladen, als sich zwei lautstark grölende junge Männer aus Richtung Innenstadt näherten. Nachdem er aus der Geschäftsstelle einer Zeitungsredaktion zurückkam, hörte er, wie die Fahrertüre geschlossen wurde. Einer der Jugendlichen hatte das Handy aus der Halterung genommen, anschließend flüchtete das Duo in die Muthstraße. Der Fahrer folgte den Tätern und konnte sie einholen. Als er sein Handy zurückforderte, "bot" ihm der Dieb an, das Handy für 20 Euro zurückzugeben. Als der Geschädigte auf den Mann zuging, bedrohte ihn der Mittäter mit einer Bierflasche. Als ein schwarzer Opel Kombi vorbeifuhr nutzte der 49-Jährige die Gelegenheit, hielt das Auto an und bat um Verständigung der Polizei. Diesen Moment nutzten die Täter und flüchteten über den Parkplatz der Post.

Täterbeschreibungen:

1. Etwa 18 Jahre, etwa 1,75 Meter groß, schlanke bis muskulöse Figur, kurze schwarze Haare, sehr dunkle Hautfarbe, südländischer Typ. Er war bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einem blauen Polo-Shirt mit weißen Applikationen im Brust- und Schulterbereich. Er sprach gebrochen Deutsch.

2. Etwa 18 Jahre, Etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, kurze dunkle, feine haare, dunkle Hautfarbe, ebenfalls südländischer Typ. Er war bekleidet mit einem hellroten oder rosafarbenen Polo-Shirt. (pol)