Sinsheim. (pol/eka) Am Samstagvormittag erschienen zwei bislang unbekannte circa 35 bis 40 Jahre alte Männer in einem Geschäft in der Burggasse, täuschten Kaufinteresse vor und verwickelten schließlich die 66-jährige Geschäftsführerin in ein Gespräch. Nachdem das Duo das Geschäft verlassen hatte, stellte die 66-Jährige das Fehlen der Tageseinnahmen von mehreren hundert Euro fest und alarmierte die Polizei. Sie konnte die Männer wie folgt beschreiben: Der erste Täter ist circa 40 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat eine stämmige Figur. Er trug dunkle Kleidung und eine Schildmütze.

Der zweite ist circa 35 bis 40 Jahre alt, hat die gleiche Größe und eine normale Figur. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung und eine französische Schildmütze aus Stoff. Beide sprachen gebrochen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Passanten, die auf den Vorfall am Samstag gegen 10 Uhr aufmerksam wurden und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, unter Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.