Sinsheim. (pol/eka) Ein 26-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 18 Uhr durch den Ladendetektiv eines Drogerie-Marktes in der Bahnhofstraße beim Diebstahl eines Parfüms ertappt. Auf die Tat angesprochen, ergriff der Mann die Flucht, worauf hin der Detektiv und weitere Passanten den Mann festnahmen. Der Täter, ein in Geilenkirchen wohnhafter Algerier, klagte beim Eintreffen der Polizei über Atemnot, sodass auch der Rettungsdienst zum Einsatz kam. In seinem Rucksack führte der Mann noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften mit sich.