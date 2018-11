Sinsheim. Unbekannte schlitzten in der Nacht zum Mittwoch die Planen dreier Lkw auf, die auf dem Gelände eines Autohofes in der Neulandstraße abgestellt waren. Anhand der Einschnittsgröße geht die Polizei davon aus, dass die Täter sich so Einsicht in die Laderäume verschafft haben und nach Beute Ausschau hielten. Ob Waren gestohlen wurden bzw. wie hoch die eventuelle Schadenshöhe ist, ist noch nicht klar und bedarf derzeit der weiteren Ermittlungen. Die Vorfälle ereigneten sich allesamt zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwochfrüh, 5 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sinsheim, Telefon 07261/6900, entgegen.