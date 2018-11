Sinsheim. Auf frischer Tat ertappt wurden drei Männer (27, 30 und 36 Jahre alt), als sie am Montagabend, 4. März, gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs in der Eberhard-Layher-Straße Buntmetall stehlen wollten. Seit Anfang Februar waren mehrfach aus einem Anbau der Firma Metallspäne – überwiegend aus Bronze – gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich bislang auf rund 3500 Euro.

Als die Polizei eintraf, flüchteten die Täter und ließen das Diebesgut zurück. Kurz darauf konnte die drei Männer in der Neulandstraße festgenommen werden. Die Überprüfung der drei Tatverdächtigen ergab, dass nur der 30-Jährige einen Wohnsitz in Deutschland hat. Bei der Durchsuchung seiner Sinsheimer Wohnung wurden sechs Kettensägen und eine Baumschere entdeckt. Diese Gegenstände stammten offenbar aus Einbrüchen in eine Firmenhalle im Fohlenweideweg und die Zuchtanlage der Kleintierzüchter Sinsheim am 28. Februar.

Alle drei Tatverdächtige wurden erkennungsdienstlich behandelt. Der 30-Jährige aus Sinsheim wurde auf freien Fuß gesetzt. Da die beiden anderen Tatverdächtigen in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, wurde gegen sie Haftbefehl erlassen und in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. (pol)