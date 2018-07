Sinsheim. (q) Ein 17-jähriger Rollerfahrer fuhr gegen Mitternacht von Donnerstag auf Freitag, den Verbindungsweg zwischen Adersbacher Straße und der K 4283 in Richtung Adersbach, als plötzlich ein Dachs den Weg überquerte.

Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen, stieß mit dem Dachs zusammen, stürzte und rutschte in den Straßengraben. Dabei verlor er Helm und Schuhe.

Ein vorbeifahrender Autofahrer sah den 17-Jährigen kurz darauf am Wegesrand in Richtung Adersbach laufen und brachte ihn ins Krankenhaus. Hier wurden bei dem 17-Jährigen schwere Verletzungen im Kopfbereich festgestellt. Der Sachschaden am Kraftrad wird auf rund 3000 Euro geschätzt.