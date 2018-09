Sinsheim. (pol/rl) Zu Tumulten zwischen mehreren Asylbewerbern verschiedener Nationalitäten kam es in der Unterkunft im Fohlenweideweg am Freitagabend. Die Polizei war gegen 23 Uhr zunächst zu einer Ruhestörung gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem der Unterkunftsgebäude eine lautstarke Party stattfand.

Während die Beamten mit den Veranstaltern sprachen, kamen immer mehr Bewohner vor das Gebäude. Während des Gespräches rannte plötzlich ein Mann auf die anderen Anwesenden zu und fing an, diese grundlos herumzuschubsen. Daraufhin gingen umgehend etwa 50 Personen aufeinander los. Um die Handgreiflichkeiten zu unterbinden, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen. Ein 25-Jähriger, der mit einem Stuhl bewaffnet auf andere Bewohner einschlagen wollte, konnte vorher festgenommen werden.

Die Situation vor Ort beruhigte sich erst, als zwölf weitere Polizeistreifen, darunter vier Besatzungen des Polizeipräsidiums Heilbronn, zur Unterstützung eingetroffen waren. Eine 29-jährige Frau klagte anschließend über Schmerzen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.