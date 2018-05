Sinsheim. (pol/mün) Ein betrunkener Skoda-Fahrer soll am Samstagmorgen durch die Sinsheimer Innenstadt gerast sein. Als ein anderer Autofahrer das auf dem Polizeirevier melden wollte, tauchte dort auch der Angeschuldigte auf, wie die Polizei mitteilt.

Dem Zeugen fiel der Autofahrer am Samstag gegen 9 Uhr auf, weil er in der Sinsheimer Grabengasse seinen Skoda Fabia mit quietschenden Reifen startete und zu schnell in Richtung Hauptstraße fuhr. Der Zeuge fuhr hinterher und beobachtete, wie mehrere Fußgänger vor dem Skoda auf die Seite wichen. Im Burghäldeweg bremste der Fahrer des Skoda abrupt ab. Als der Zeuge an ihm vorbeifuhr, stieg der Fahrer aus und trat gegen das Auto des Zeugen. Daraufhin fuhr der zum Polizeirevier Sinsheim, um Anzeige zu erstatten. Wenige Minuten später traf dort auf der Skoda Fahrer ein. Eine Überprüfung ergab, dass er betrunken war. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die betroffenen Fußgänger aus der Grabengasse. Hinweise nimmt an das Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261-6900 entgegen.