Sinsheim. (pol/rl) Zwei aggressive Randalierer in der Steinsbergstraße bändigte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 1 Uhr rief ein Zeuge bei der Polizei an und meldete zwei Männer, die vor seinem Haus laut herumschrein würden.

Vor Ort trafen die alarmierten Beamten einen 23-Jährigen und seinen Freund an. Der 23-Jährige gebärdete sich auch nach Eintreffen der Polizei sehr aggressiv. Zuvor hatte der laut Polizei betrunkene Mann aus Frust die Karosserie eines Audi und die Windschutzscheibe eines VW beschädigt.

Nachdem der Wüterich auf das Polizeirevier Sinsheim gebracht, ergab ein Alkoholtest, dass er mit 1,2 Promille deutlich betrunken war. Da er sich nicht beruhigen ließ und noch sein eigenes Handy zerstörte, wurde seine Mutter verständigt, in deren Obhut der junge Mann überstellt wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.