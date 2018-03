Sinsheim. (pol/mün) Zwei Leicht- und ein Schwerverletzter forderte ein Unfall am Dienstagabend bei Sinsheim-Hilsbach. Gegen 17.40 Uhr kam laut Polizei ein Citroen von der Kreisstraße K 4282 ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein 12-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Ein gleichaltriger Freund des Sohnes erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Leichtverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallursache ist noch ungeklärt, zum Unfallzeitpunkt war die Straße nass. An dem Citroen entstand Totalschaden.