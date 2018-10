Sinsheim. (pol/mün) Eine 23 Jahre alte Fahrerin verlor am Donnerstagabend auf der Kreisstraße Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Adersbach wegen überfrierener Nässe und bei Nebel die Kontrolle über ihr Auto. Nach Angaben der Polizei rutschte das Fahrzeug in einer Linkskurve in die angrenzende Böschung. Die Frau wollte gegenlenken, schleuderte nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto kippte zur Seite und rutschte eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Die 23-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde sowie Prellungen und wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwilligen Feuerwehren Sinsheim und SNH-Steinsfurt waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und bargen die verletzte Fahrerin aus dem Auto. Der Pkw ist total beschädigt.