Sinsheim-Rohrbach (pol/eka). Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 2. September und 9. September in ein Autohaus in der Heilbronner Straße ein und entwendeten an neun zum Verkauf stehenden Mercedes-Sprintern die Auspuffanlagen. Außerhalb des Firmengeländes demontierten sie die Katalysatoren und nahmen diese mit. Den Rest der Auspuffanlagen ließen sie zurück.

Zwischen 4. September und 8. September wurde auf einem nahegelegenen Gelände eines Großhandelsbetriebs in der Straße "Im Tal" an einem Sprinter ebenfalls die Auspuffanlage entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist derzeit noch nicht sicher.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 0 72 61/69 00 in Verbindung zu setzen.