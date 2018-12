Sinsheim. (pol/mün) Eine 53 Jahre alte Frau hat am Donnerstag in Sinsheim versucht, sich gegen ein wegrollendes Auto zu stemmen, um es aufzuhalten. Das misslang jedoch und die Frau geriet unter des Fahrzeug und wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt. Sie wurde durch zu Hilfe kommende Angehörige und Nachbarn befreit, das Auto musste aufgebockt werden. Nach ihrer notärztlichen Versorgung kam die 53-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik.

Gegen 14.30 Uhr hatte eine 23-Jährige das Fahrzeug in der Straße "Tiefer Weg" abgestellt und offenbar nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert, so die Polizei. Daraufhin setzte sich das Fahrzeug auf der leichten Gefällstrecke in Bewegung.

Das Notfallseelsorgeteam der Sinsheimer Feuerwehr war zur Betreuung der Autofahrerin und aller Helfer im Einsatz.