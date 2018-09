Sinsheim-Hoffenheim/Ludwigshafen. (pol/rl) In seiner Wohnung überfallen wurde ein 27-jähriger Mann am späten Montagabend. Ein Besucher des 27-Jährigen wollte kurz nach 23 Uhr die Wohnung verlassen. Als er die Tür öffnete, standen drei Männer davor, die ihn sofort zurück in die Wohnung drängten.

Hier bedrohten sie den Gast und den 27-Jährigen mit Pistolen und forderten Bargeld. Nachdem die Täter kein Geld erhalten hatten und auch bei der Durchsuchung der Wohnung keines fanden, flüchteten sie zu einem in der Nähe geparkten silberfarbenen Van. Damit fuhren sie auf der B 45 in Richtung Sinsheim davon.

Während der Gast in der Wohnung zurückblieb und die Polizei verständigte, nahm der 27-Jährige mit seinem Auto die Verfolgung auf. Kurz vor Sinsheim konnte er den Van einholen und versuchte diesen am Ende einer langgezogenen Linkskurve zum Anhalten zu bewegen.

Daraufhin versuchte der Fluchtfahrer den Wagen des 27-Jährigen von der Straße zu drängen. Der Wagen des 27-Jährigen geriet ins Schleudern und prallte am Ortseingang von Sinsheim gegen die Mauer eines Firmengeländes.

An dem Auto entstand Totalschaden. Der 27-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Die Täter flüchteten im Van weiter in Richtung Sinsheimer Innenstadt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der silberfarbene Van hat ein LU-Kennzeichen und muss beim Abdrängen des Verfolgers auf der linken Seite beschädigt worden sein. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern und deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg, unter der 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.