Sinsheim. Eine 18-jährige VW Passat Kombi-Fahrerin wich am Sonntag zwischen Elsenz und Sinsheim einem Hasen aus. Laut Polizei war sie derart erschrocken, dass sie die Kontrolle über ihr Auto verlor und in den Straßengraben schleuderte. Der VW überschlug sich mehrfach und krachte in der Folge gegen einen Baum.

Die junge Frau hatte Glück im Unglück und zog sich leichte Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unfallstelle im Sinsheimer Krankenhaus behandelt wurden.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf über 5000 Euro. Die Feuerwehren aus Sinsheim, Hilsbach und Weiler waren zudem im Einsatz. (pol/mün)