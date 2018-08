Sinsheim. (pol/mün) 10.000 Euro Schaden entstanden an dem VW Tiguan einer aus dem Landkreis Heilbronn stammenden Frau nach einer Kollision mit einem Reh am Sonntagabend. Die Frau war nach Angaben der Polizei kurz nach 23 Uhr auf der Landesstraße L 550 aus Weiler in Richtung Sinsheim unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Die Frau verlor die Kontrolle über den VW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke. Sie selbst zog sich zum Glück keine Verletzungen zu. Das Reh rannte davon, der Jagdpächter wurde informiert.