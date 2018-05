Sinsheim. (pol/mün) Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen in der Nähe von Sinsheim- Steinsfurt ereignete. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 5 Uhr auf der Landesstraße L 592 in Richtung Reihen unterwegs. An der Auffahrt zur Autobahn A 6 in Richtung Mannheim bog der 29-Jährige links ab und übersah einen aus Reihen kommenden 59-jährigen Mazda-Fahrer. Es kam zu Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, aber beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.