Schwetzingen. (pol/rl) Wegen des Verdachts der Kindesentziehung fahndet die Mannheimer Kriminalpolizei nach einem 33-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der Mann steht laut Polizei im dringenden Verdacht, am Dienstagvormittag seinen siebenjährigen Sohn gegen dessen Willen, während der Pause um 10.20 Uhr, vom Pausenhof einer Schwetzinger Grundschule entführt zu haben. Der Aufenthaltsort von Vater und Sohn sind seitdem unbekannt.

Die Fahnder des Kriminalkommissariats Mannheim glauben, dass der 33-jährige Vater eine Helferin aus dem hiesigen Raum hatte. Er selbst hat in Deutschland laut Polizei keinen festen Wohnsitz.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Gesuchte zur Tatzeit, zusammen mit seinem Sohn, in ein silbernes Auto mit HD-Kennzeichen einstieg, das in unmittelbarer Nähe der Schule abgestellt war. Das Fahrzeug, ähnlich eines Citroen Berlingo oder VW Caddy soll von einer Frau gefahren worden sein. Wohin sie fuhren ist derzeit nicht bekannt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der 33-Jährige mit seinem Sohn nach Polen ausreisen will. Eine Auslandsfahndung ist eingeleitet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter, kräftig und durchtrainiert, dunkelblonde Haare, blau-grüne Augen. Über die Kleidung ist noch nichts bekannt. Der Siebenjährige ist rund 1,30 Meter groß, trägt eine blaue Jeans, eine graue Weste, eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie weiße Turnschuhe mit grauen Streifen.

Die Mutter war zusammen mit ihren ein und sieben Jahre alten Söhnen Mitte Dezember 2013 ohne den Vater nach Deutschland eingereist und wohnt seitdem in Schwetzingen. Der Siebenjährige geht seit Jahresbeginn in eine Schwetzinger Grundschule. Die Sorgerechtsverhältnisse der Eltern sind derzeit noch nicht geklärt. Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises ist eingeschaltet.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des 33-Jährigen und seines siebenjährigen Sohnes machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Mannheim unter der 0621/174-5555 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.