Mannheim/Sinsheim. (pol/sbl) Ein 68-jähriger Mann kollidierte am Samstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Brückenpfeiler an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt. Laut Polizeibericht wurde der Mann mit schweren Verletzungen im Thoraxbereich aus seinem Pkw geborgen und per Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus transportiert. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Verkehr konnte ungehindert an der Unfallstelle vorbeifahren. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Fremdschaden - ein umgefahrenes Stationierungszeichen und einige beschädigte Betonstufen - wurde auf 1000 Euro geschätzt.