Sinsheim. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein VW-Passat-Fahrer einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer ausweichen. Der Pkw war am Samstagabend gegen 22 Uhr mit eingeschaltetem Fernlicht auf der B 39 von Steinsfurt in Richtung Kirchardt unterwegs. Beim Ausweichen in einer Linkskurve kam der Passatfahrer laut Polizei zum Teil auf die Gegenfahrbahn und streifte danach Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Kirchardt. (pol)