Reichartshausen. Unachtsamkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag, 29. August, gegen 15 Uhr auf der Landesstraße L 532. Eine 25-jährige Audi-Fahrerin fuhr laut Polizei von Aglasterhausen kommend und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei musste sie wegen Gegenverkehr anhalten, was der dahinter folgende Porsche-Fahrer erkannte und anhielt. Dies wurde von einem 28-jährigen Opel-Fahrer jedoch zu spät erkannt, so dass er auf den Porsche auffuhr. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Audi geschoben. Sowohl die 25-Jährige als auch der 62-jährige Porsche-Fahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 18.000 Euro. (pol)