Reichartshausen. Ein derzeit noch nicht ermittelter Autofahrer krachte am Sonntag, 10. Februar, zwischen 1.30 und 2 Uhr gegen den in der Neuen Industriestraße aufgestellten Abfallcontainer aus Metall, so dass dieser durch die Aufprallwucht nach hinten geschoben wurde und einen Holzzaun durchbrach. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher, dessen Wagen erhebliche Beschädigungen aufweisen müsste, kümmerte sich nicht um die Angelegenheit und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07261/6900 entgegen. (pol)