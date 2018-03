Geplatzter Reifen verursacht Unfälle

Bad Rappenau. (rnz) Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am Mittwoch auf der A6 im Bereich Bad Rappenau mehrere Unfälle verursacht. Durch die Wucht der Explosion wurde am Lastwagen ein Plastikteil abgerissen, auf die Fahrbahn geschleudert und von insgesamt neun Autos überfahren - alle wurden dabei beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 10.000 Euro.

Handtasche aus Auto gestohlen

Bad Rappenau. (rnz) Ein Unbekannter hat am Dienstag die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Das Fahrzeug war gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz einer Sportanlage in der Ehrenbergstraße in Bad Rappenau abgestellt worden. Die Handtasche der 63-jährigen Geschädigten wurde durch in einem Bachbett wieder gefunden. Bargeld und ein Handy fehlen.

Kopfüber weitergeschlittert

Eppingen. (rnz) Offensichtlich wegen ihrer zu schnellen Fahrweise ist der Audi einer 21-Jährigen in der Nacht auf Donnerstag in der Heilbronner Straße in Eppingen auf einen vereisten Schmutzstreifen gekommen. Anschließend rutschte das Auto an der Leitplanke entlang, kippte aufs Dach und schlitterte weiter über die B 293, bis er unter der gegenüberliegenden Leitplanke zum Stillstand kam. Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Bad Rappenau-Bonfeld. (rnz) Ein Einfamilienhaus in der Nußäckerstraße in Bonfeld war am Mittwoch das Ziel von Einbrechern, die ein Fenster aufbrachen und so ins Innerer gelangte. Dort stahlen sie Schmuck in noch unbekanntem Wert.