Sportwagen mutwillig zerkratzt

Eppingen. (rnz) Ein Unbekannter hat sämtliche Karosserieteile eines BMW Z 4 stern- und linienförmig zerkratzt und damit einen Schaden von mehr als 5000 Euro verursacht. Der graue Sportwagen war auf einem Park & Ride-Parkplatz in der Eisenbahnstraße abgestellt; der Tatzeitraum lässt sich zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 19 Uhr, eingrenzen. Die Eppinger Polizei, Telefon 07262 / 6095-0, sucht Zeugen.

Astra gestreift und abgehauen

Eppingen. (rnz) Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro hat ein Unbekannter am Montagvormittag an einem geparkten Opel Astra hinterlassen. Der Verursacher streifte zwischen 6.30 und 11 Uhr den am rechten Fahrbahnrand im Postweg abgestellten Astra auf der linken Seite.

Geänderte Öffnungszeiten in Mühlbach

Eppingen-Mühlbach. (rnz) Die Mühlbacher Verwaltungsstelle ist am Montag, 2. Juni, und Mittwoch, 4. Juni, jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. An den anderen Tagen bleibt sie geschlossen.