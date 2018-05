Feuer auf dem Schulhof



Sinsheim. (q) Ein brennendes Sofa rief in der Nacht zum Donnerstag die Rettungskräfte auf den Plan. Ein Zeuge meldete gegen 1.20 Uhr einen Brand auf dem Hof der Theodor-Heuss-Schule. Bei Eintreffen der Wehr stand das Sofa bereits lichterloh in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer; Personen konnten auch in der näheren Umgebung nicht angetroffen werden. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Schulhof gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07261/6900 zu melden.



Zwei Leichtverletzte



Sinsheim. (q) Eine BMW-Fahrerin war am Mittwoch auf der L 551 zwischen Michelfeld und Waldangelloch unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen, musste aber wegen Gegenverkehrs anhalten. Der nachfolgende VW Passat-Fahrer erkannte dies rechtzeitig und stoppte. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr der nachfolgende 41-jährige Autofahrer aus Waibstadt trotz eingeleiteter Vollbremsung und eines Ausweichmanövers auf den VW Passat auf. Durch den Anstoß prallte der VW auf den BMW, so dass beide Fahrer verletzt wurden, vor Ort jedoch keine medizinische Versorgung benötigten. Nicht mehr fahrbereit war das Auto des Verursachers; er kümmerte sich selbst um einen Abtransport. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 7000 Euro.