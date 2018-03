Handtasche und Schuhe geklaut

Sinsheim. (q) Ihre neu erworbenen zwei Paar Schuhe sowie die im Fußbereich abgelegte Handtasche mit i-Phone, Brille, diversen Ausweispapieren und Hygieneartikeln darin wurden am Dienstagmittag kurz nach 15 Uhr einer Frau von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Die Geschädigte hatte ihren Audi A 2 für rund zehn Minuten auf einem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft am Karlsplatz geparkt. In der Annahme, mittels Funkfernbedienung das Auto verschlossen zu haben, entfernte sich die 47-Jährige kurz. Bei Rückkehr stellte sie das Fehlen ihrer neuen Stiefeletten und Handtasche im Wert von über 500 Euro fest. Sie erstattete sogleich Anzeige. Zeugen werden gebeten, sich unter 07261/6900 zu melden.

Radler erfasst und verletzt

Sinsheim. (q) Vom Auto eines Sinsheimers wurde am Dienstag kurz nach 15 Uhr ein Radfahrer in der Dührener-/Muthstraße erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt im Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Der 50-jährige Mountaikefahrer befuhr ordnungswidrig den Gehweg und kollidierte bei der beabsichtigten Überquerung der Fußgängerfurt an der Einmündung Muthstraße mit dem Autofahrer, der bei "grünem Pfeil" der Ampel langsam eingefahren war. Der Sachschaden ist nicht bekannt.

Aus dem Staub gemacht

Sinsheim. (q) Ein in der Werderstraße in Höhe dem Anwesen Nr. 7 abgestellter Toyota Auris wurde am Dienstagnachmittag von einem noch nicht ermittelten Autofahrer vermutlich beim Ausparken gerammt. Obwohl an dem Toyota ein Schaden von immerhin 1500 Euro entstanden war, kümmerte sich der Verursacher nicht um die Angelegenheit und machte sich aus dem Staub. Das Auto war zwischen 16.55 und 17.20 Uhr geparkt. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, 07261/6900, in Verbindung zu setzen.