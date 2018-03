Sinnlose Zerstörungswut

Kirchardt. Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht zum vergangenen Freitag zahlreiche Scheiben mehrerer Gebäude und Fahrzeuge in der Hauptstraße, Sinsheimer Straße, Burggärtenweg, Goethestraße und Schillerstraße ein und richtete hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro an. Betroffen waren die Birkenbachschule, die Festhalle, das Hallenbad, der ehemalige Schleckermarkt, eine Pizzeria, eine Bushaltestelle, ein Lastwagen sowie ein Personenwagen. Weitere Geschädigte sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem Polizeiposten Bad Rappenau unter Tel.: 07264/95900 in Verbindung setzen.

Schaufensterscheibe beschossen

Kirchardt. Vermutlich in der Nacht auf Samstag wurde auf die Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Hauptstraße geschossen. Die Doppelsicherheitsverglasung wurde durch den Beschuss nur leicht beschädigt. Die Einschüsse stammen vermutlich von einer Luftdruckwaffe. Der Schaden an der Schaufensterscheibe beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 3000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 07262/60950.

Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Gemmingen. Ein 24-jähriger VW-Fahrer missachtete am vergangenen Freitagnachmittag beim Einbiegen in die B 293 an der Auffahrt Gemmingen die Vorfahrt einer aus Richtung Schwaigern herannahenden 29-jährigen Passat-Lenkerin. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.