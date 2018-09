Seat rammte Mercedes

Sinsheim. Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten die Insassen eines Mercedes bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Neulandstraße. Verursacht hatte die Kollision nach Darstellung der Polizei ein 19-jähriger Seat-Fahrer, der beim Linksabbiegen dem ordnungsgemäß fahrenden 70-Jährigen die Vorfahrt nicht gewährt hatte. Er wie auch seine 72-jährige Ehefrau zogen sich Verletzungen zu, die vorsorglich im Krankenhaus behandelt wurden. Während am Seat Schaden von 2000 Euro entstand, schlägt der Schaden am Mercedes mit 8000 Euro zu Buche. Ein Abschleppunternehmen transportierte beide Autos von der Unfallstelle ab.



40 000 Euro Sachschaden

Sinsheim. Drei Leichtverletzte und Sachschaden von 40 000 Euro gab es bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der B292 in Richtung Dühren. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer übersah das Rotlicht der Ampelanlage in Höhe der Autobahnanschlussstelle und kollidierte mit dem Mercedes eines aus Bottrop stammenden Mannes. BMW und Mercedes wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.



Kollision an der Ampel

Sinsheim. Die rote Ampel auf der B292/Karlsruher Straße missachtete am Sonntagmorgen ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß Kollision mit einem BMW kam. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes sowie am BMW des aus Karlsruhe stammenden Mannes entstand Schaden von 6500 Euro.