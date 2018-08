Einbruch ohne Beute

Sinsheim. (q) Eingebrochen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in der Alten Römerstraße. Nach den bisherigen Ermittlungen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Küche der Gaststätte. Während einer der Täter "Schmiere" stand, brach der Mittäter im Gastraum einen Geldspielautomaten auf. Durch eine kurz nach 2.30 Uhr auf den Parkplatz fahrende Zeugin wurden die Einbrecher bei der weiteren Tatbegehung gestört und flüchteten zu Fuß in Richtung Wiesental/Segelflugplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben und sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.

Tresor in Großbäckerei geknackt

Östringen. (q) Mit einem Trennschleifer haben unbekannte Täter am Wochenende bei einem Einbruch in eine Großbäckerei einen Tresor geöffnet und daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Einbrecher waren zwischen Samstag 14 Uhr und Sonntag, 17.30 Uhr, durch gewaltsames Öffnen eines Rolltores in die Räumlichkeiten der in der Karl-Schiller-Straße gelegenen Firma gelangt. Auf drei Geschossebenen durchsuchten sie die Büros und fanden dabei schließlich den Wertschrank. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nehmen der Polizeiposten Östringen unter 07253/21244 oder das Polizeirevier Bad Schönborn, 07253/8026-0, entgegen.