Farbschmierereien am Skaterpark

Eppingen. (rnz) Unbekannte haben den Skaterpark in Eppingen mit blauer und rosa Farbe besprühten und dabei einen Schaden von mindestens 800 Euro verursacht. Alle aufgesprühten Parolen und Sprüche haben offenbar einen polizeifeindlichen Hintergrund. Ein in der Nähe abgestellter Dosencontainer wurde ebenfalls verunstaltet. Bei beiden Taten dürfte es sich um ein und denselben Täter handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 / 60950, entgegen.

Einbrecher wollten keine Brötchen

Bad-Rappenau-Fürfeld. (rnz) Erst haben Einbrecher an der Rückseite einer Bäckerei in der Bonfelder Straße drei Bewegungsmelder zerstört, dann gelangten sie am Samstag gegen 3 Uhr mit einer Leiter, die sie auf dem Nachbargrundstück gefundenen hatten, an ein Fenster in mehr als drei Meter Höhe. Sie drückten es auf und gelangten so ins Gebäude. Im Verkaufsraum deckten sie dann eine Überwachungskamera mit einem Tuches ab und nahmen das Wechselgeld - eine dreistelligen Summe - aus der Kasse. Außerdem ließen sie alle Zigaretten mitgehen, die sich hinter der Verkaufstheke befanden. Der Gesamtschaden ist noch unklar. Die Ermittler der Eppinger Polizei bitten um Hinweise.