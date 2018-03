Siebenjährige rannte gegen Auto

Eppingen-Richen. (rnz) Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist bereits am Mittwoch ein siebenjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Richen leicht verletzt worden. Das Mädchen wollte einen Zebrastreifen in der Gemminger Straße überqueren und übersah vermutlich ein Auto, das bereits auf dem Fußgängerüberweg war. Das Mädchen prallte seitlich gegen den Mercedes einer 36-Jährigen.

Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Eppingen. (y) Auch nach weiteren Ermittlungen hat die Polizei bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass Dritte verantwortlich sind für den Schwelbrand am Donnerstag in der Brettener Straße, bei dem der 42-jährige Wohnungsinhaber ums Leben kam. Die Ursache des Ausbruchs ist gleichwohl noch nicht im Detail geklärt. Laut Polizei starb der Mann an einer Rauchgasvergiftung.

Einbrecher nehmen Tresor mit

Gemmingen. (rnz) Einbrecher haben zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 8.45 Uhr, ein Wohnhaus in der Berwanger Straße in Gemmingen heimgesucht und dabei einen kleinen Tresor entwendet. Der oder die Täter versuchten offenbar zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, wurde kurzerhand die Scheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Der Tresor wurde am Freitag oberhalb der Schleuse Bad Friedrichshall-Kochendorf im Neckar treibend gefunden.

Kradfahrer kracht gegen Auto

Bad Rappenau. (rnz) Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Mittwoch mit seinem Leichtkraftrad zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau auf einen vorausfahrenden Fiat Punto aufgefahren. Er versuchte noch, den Unfall durch ein Ausweichmanöver zu verhindern, streifte aber trotzdem mit seinem Leichtkraftrad das vor ihm fahrende Fahrzeug einer 45-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Über 100 Kisten Leergut gestohlen

Eppingen. (rnz) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden aus dem Leergutlager einer Firma in der Waldenburger Straße in Eppingen mehr als 100 Kisten Leergut entwendet. Zum Abtransport der Kisten nutzten die Täter möglicherweise einen Kleintransporter. Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt.

BMW-Fahrer begeht Unfallflucht

Bad Rappenau-Bonfeld. (rnz) Einfach weitergefahren ist am Mittwoch gegen 19.10 Uhr ein Unbekannter mit seinem weißen BMW, der auf der Straße von Bonfeld in Richtung Biberach unterwegs war. Laut Zeugen war der BMW-Fahrer zuvor auf der falschen Fahrspur entgegen gekommen und mit dem Außenspiegel an dem Fahrschulauto hängen geblieben. An beiden Autos wurden die Außenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 / 6095-122 entgegen.