Neckarbischofsheim. (pol/rl) Ein Adventskranz in einem Haus in der Alten Rathausgasse ging am Sonntag in Flammen auf. Beim Eintreffen der Polizeistreife gegen 18 Uhr waren bereits die Feuerwehren aus Neckarbischofsheim und Untergimpern vor Ort.

Laut Polizei hatten die Wohnungsbesitzer die Kerzen des Adventskranzes nicht gelöscht, als sie das Haus verlassen hatten, sodass der Kranz Feuer fing. Glücklicherweise befand sich noch eine weitere Familienangehörige im Haus, die den brennenden Kranz sofort aus dem Fenster warf. Somit konnte ein größerer Schaden verhindert werden.