Kirchardt. (pol/mün) Die Frau, die die Polizei Heilbronn seit Mittwoch sucht, ist aufgefunden. Das teilt die Behörde am Freitagabend mit. Eine Freundin der Frau meldete sich am Freitag gegen 20.30 Uhr telefonisch beim Polizeiposten Bad Rappenau. Sie klärte die Polizeibeamten über die Gesuchte auf. Die bis zu diesem Zeitpunkt vermisste 27-jährige Frau befand sich bereits seit Donnerstag im psychiatrischen Krankenhaus in Ravensburg. Das Krankenhaus konnte die Aufnahme der Frau auf Anfrage der Polizei bestätigen. Die Umstände ihres Aufenthalts in Kirchardt sind momentan noch nicht bekannt.