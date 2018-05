Kirchardt. (pol/rl) Ein grotesker Vorfall spielte sich am Sonntagabend in der Hauptstraße ab. Ein 27-Jähriger hatte sich gegen 20 Uhr mit seiner Frau, seinem einjährigen Sohn und einem Freund auf einem Spielplatz aufgehalten. Laut Polizei hatten zwei Männer zwei Mal einen Ball gegen das Kleinkind geschossen, woraufhin der erboste Vater den Ball wegkickte. Daraufhin kam es zum Streit zwischen den Dreien, in dessen Verlauf der 27-Jährige einem der Männer ins Gesicht schlug. Danach trennten sich die Beteiligten.

In der Hauptstraße jedoch wurde das Ehepaar samt Kind und Bekanntem von vier bis fünf Männern abgepasst, die per Auto die Verfolgung aufgenommen hatten. Der Beifahrer stieg aus und wollte den 27-Jährigen mit einem Holzstock schlagen, während ein weiterer Begleiter seinen Gürtel aus der Hose zog und ebenfalls auf den Vater einschlug. Die Gürtelschnalle traf den 27-Jährigen am Rücken und Hals. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge lud das Opfer ins Auto ein und fuhr zur Polizei.

Die Personengruppe konnte wenig später in der Heilbronner Straße angetroffen werden. Sämtliche Beteiligten wurden identifiziert. Hinsichtlich der Bearbeitung des Sachverhaltes sucht die Polizei Eppingen noch Zeugen der Auseinandersetzung. Hinweise werden unter der 07262/6095-0 entgegengenommen.