Sinsheim. Zeitgleich mit einer Alkohol- und Drogenkontrolle von Polizeirevier und Autobahnpolizei im Sinsheimer Stadtbereich fiel einer Zeugin in der Nacht zum Sonntag ein 52-jähriger Ford-Fahrer auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Autolenker wurde an der Raststätte Kraichgau einer Kontrolle unterzogen. Nachdem ein Alkomattest einen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Alkoholeinwirkung wurde auch bei der Kontrolle eines 31-jährigen Skoda-Fahrers drei Stunden später in der Neulandstraße festgestellt. Ein Alkomattest ergab annähernd zwei Promille, und die anschließende Blutprobe auf der Wache bestätigte den Wert - damit war der Führerschein ebenfalls weg.