Helmstadt-Bargen. (kel) Versuchen zwielichte Spendensammler, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung gegenüber den in Bargen einquartierten Flüchtlingsfamilien zu ihren eigenen Gunsten auszunutzen? Dafür spricht das Auftreten von einigen Unbekannten, die in den vergangenen Tagen in Bargen an Haustüren klingelten und offenbar Geldspenden für die Asylbewerberunterkunft erbaten. Den offiziellen Stellen, also weder der Gemeindeverwaltung noch dem Rhein-Neckar-Kreis, ist von einer derartigen Sammelaktion nichts bekannt. Zwar müssten Spendensammlungen nicht formell angemeldet werden, so erklärte ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage, aber Vorsicht sei geboten. Die jungen Männer, die in Bargen als Drückerkolonne unterwegs waren, stammen laut Augenzeugenberichten nicht aus dem Ortsteil. Woher sie kamen, ist bislang unklar, ebenso, ob die Sammelaktion erfolgreich war. Außerhalb Helmstadt-Bargens sind ähnliche Fälle noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Zweifel an der Seriosität sind allerdings mehr als angebracht: Hilfsorganisationen nehmen in der Regel an der Haustür kein Geld entgegen und melden sich zumindest vorher an. Außerdem weisen sich deren Mitarbeiter ungefragt als legitimierte Sammler aus.