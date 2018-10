Helmstadt-Bargen. (pol/mün) Beim Brand eines Holzschuppens mit Brennholz entstand am Montagabend in Helmstadt-Bargen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer gegen 22 Uhr in der Schmerlaibstraße entdeckt. Die Feuerwehrwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Warum das Brennholz in Brand geriet ist noch unklar.