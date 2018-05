Helmstadt-Bargen. (pol/nb) Auf der L 530 in Richtung Flinsbach untewegs gewesen ist am Mittwochabend um 21.30 Uhr eine 65-jährige Frau mit ihrem Opel. Zur gleichen Zeit lief laut Polizei ein dunkel gekleideter 66-jähriger Fußgänger in gleicher Richtung auf der Fahrbahn. Die Autofahrerin nahm den Mann zu spät wahr, streifte ihn mit ihrer linken Fahrzeugseite und warf ihn dadurch zu Boden. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und zur Beobachtung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 EUR. Die Opel-Fahrerin sieht nun einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Der Fußgänger hat mit einem Verwarnungsgeld zu rechnen, da er außerhalb geschlossener Ortschaften nicht auf der linken Fahrbahnseite lief.