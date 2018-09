Helmstadt-Bargen. (pol/rl) In die Filiale der Volksbank Neckartal in der Bankstraße brach ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag ein. Der Einbrecher betrat kurz vor drei Uhr den unverschlossenen Vorraum und hebelte dort ein Schließfach auf. Anschließend versuchte er den Nachttresor zu öffnen, scheitert aber. Da das aufgehebelte Schließfach leer nicht vermietet und damit leer war, macht der Unbekannte keine Beute.

Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Den Aufnahmen der Sicherheitskamera zufolge trug er eine helle Jogginghose, einen dunklen Kapuzenanorak und Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 zu melden.