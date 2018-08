Heilbronn. Eine brennende Klopapier-Rolle hat am Dienstagmorgen am Elly-Heuss-Gymnasium in Heilbronn ein Chaos ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung im Erdgeschoss musste die gesamte Schule evakuiert werden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Lediglich ein Asthma-Kranker wurde vorsorglich von Rettungskräften versorgt. Erst am Montag war in der Schule Feueralarm ausgelöst worden. (dpa-lsw)