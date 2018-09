Eppingen. (pol/rl) Zigaretten im Wert von etwa 350 Euro versuchte ein 39-Jähriger am Mittwoch in einem Supermarkt zu stehlen. Gegen 15 Uhr steckte der Mann laut Polizei insgesamt 58 Zigarettenschachteln in eine Umhängetasche und wollte dann an der Kasse vorbeigehen.

Bevor er jedoch das Geschäft verlassen konnte, stellte ihn ein Ladendetektiv. Der 39-Jähriger sieht nun einer Anzeige entgegen.