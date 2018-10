Eppingen. (pol/noa) Zwei Jugendliche sind am Montag auf zwei Männer mit Holzknüppeln losgegangen. Nach Polizeiangaben kam es gegen 18.40 in der Bahnhofsstraße zwischen den vier Männer zum Streit. Ein 17- und ein 18-Jähriger haben dann mit Holzknüppeln auf die anderen beiden Jugendlichen eingeschlagen. Die beiden Opfer im Alter von 18 und 26 Jahren wurden so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die beiden Angreifer konnten festgenommen werden. Wie es zu dem Streit kam ist noch unklar.