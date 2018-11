Eppingen. (pol/rl) Ungeahnte Folgen hatte am Dienstagabend der Wurf eines Schneeballs gegen ein Auto. Weil die Insassen des Autos die vermeintlichen Werfer mit körperlicher Gewalt "zur Rede stellten" ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Nach dem tatsächlichen Werfer wird noch gesucht.

Der Vorfall geschah gegen 18.30 Uhr in der Mühlbacher Straße in Eppingen, wo sich eine Gruppe von 10 bis 15 Jugendliche bei Dämmerung aufhielt. Aus der Gruppe heraus flog dann ein Schneeball gegen ein vorbeifahrendes Auto. Durch den Aufschlag des Schneeballs auf die Windschutzscheibe begann im Auto ein zweijähriges Kind zu weinen.

Der 25-jährige Fahrer hielt an und stieg zusammen mit seinem 15-jährigen Beifahrer aus. Die beiden rannten auf die Gruppe zu, um, laut eigenen späteren Angaben bei der Polizei, die "Täter zu stellen". Die Mitglieder der Gruppe rannten davon. In einiger Entfernung standen noch drei 12 und 15 Jahre alte Jungen, die allerdings an der "Tat" offensichtlich nicht beteiligt waren und von dieser überhaupt nichts mitbekommen hatten.

Irrtümlich wurden sie trotzdem von den beiden Autoinsassen angegriffen, gewürgt und gegen einen Zaun gestoßen. Zwei der Jungen erlitten dabei Verletzungen. Die Angreifer brachten die Jungen zum nahe gelegenen Polizeirevier, wo der Irrtum dann festgestellt wurde. Gegen die Angreifer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Außerdem ermitteln die Beamten auch gegen den "richtigen", noch unbekannten Schneeballwerfer wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, auch wenn am Auto kein Schaden entstand.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262/60950, in Verbindung zu setzen.